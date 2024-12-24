Владислав Радимов назвал главного фаворита итальянской Серии А

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главного фаворита чемпионата Италии нынешнего сезона. По словам Радимова, наибольшие шансы выиграть Серию А есть у миланского «Интера».

«Бороться будут «Наполи», «Аталанта» и «Интер». «Наполи» все свои матчи уверенно дожимает с приходом Лукаку, но в любом случае «Интер» — главный фаворит. У них два состава, отлаженная схема — им на длинной дистанции будет тяжело противостоять», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Аталанта». Команда Гасперини набрала 40 очков по результатам 17 проведённых матчей. На второй строчке расположился «Наполи» (38 очков). Тройку лидеров замыкает «Интер» (37 очков).