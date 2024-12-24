Чернышенко заявил, что сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что РФС проработал стратегию, согласно которой сборная России по футболу может принять участие в отборочных турнирах к чемпионату мира — 2030.

«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель — участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году. Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Чемпионат мира — 2030 пройдёт в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира.