Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню
Комментарии

Футболисты и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» исполнили знаменитую рождественскую песню Jingle Bells.

Отметим, что по итогам 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Байер» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Венсана Компани сыграют с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра состоится 11 января.

В прошлом сезоне мюнхенцы не выиграли ни одного трофея. Чемпионом Германии и обладателем Кубка страны стал леверкузенский «Байер». Летом «Баварию» возглавил Компани, который ранее работал в английском «Бёрнли».

Материалы по теме
Вратарь женской «Баварии» Мала Грос успешно перенесла лечение от рака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android