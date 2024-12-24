«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню

Футболисты и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» исполнили знаменитую рождественскую песню Jingle Bells.

Отметим, что по итогам 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Байер» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Венсана Компани сыграют с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра состоится 11 января.

В прошлом сезоне мюнхенцы не выиграли ни одного трофея. Чемпионом Германии и обладателем Кубка страны стал леверкузенский «Байер». Летом «Баварию» возглавил Компани, который ранее работал в английском «Бёрнли».