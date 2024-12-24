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«Бавария» требует от Киммиха решения по своему будущему в начале января — Плеттенберг

«Бавария» требует от Киммиха решения по своему будущему в начале января — Плеттенберг
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Руководство мюнхенской «Баварии» требует от полузащитника Йозуа Киммиха принять решение по своему будущему в начале января, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, контракт немецкого футболиста заканчивается в конце нынешнего сезона. В клубе очень хотят сохранить Киммиха, однако сам Йозуа пока не принял окончательного решения.

Киммих в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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