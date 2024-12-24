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Тренер «Саутгемптона» Юрич рассказал, что планирует играть в стиле «Аталанты»

Тренер «Саутгемптона» Юрич рассказал, что планирует играть в стиле «Аталанты»
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Новый главный тренер английского «Саутгемптона» Иван Юрич высказался о шансах клуба на сохранение прописки в АПЛ, а также рассказал, что планирует играть в стиле «Аталанты».

«Я понимаю, что это будет очень сложная работа, и никто ранее не оставался в АПЛ с такой историей, но есть много хороших игроков, и в некоторые моменты игры мы можем быть намного лучше. Я настроен оптимистично, я увидел менталитет, и это первый шаг к тому, чтобы сделать ситуацию лучше. Нам нужно что-то исключительное. Ребята должны быть очень мотивированы, чтобы сделать то, чего никто никогда не делал.

Как команда будет играть? Это стиль высокого прессинга. Я хочу, чтобы моя команда была очень конкурентоспособной и надёжной, и со временем мы научимся лучше владеть мячом и атаковать.

Возможно, люди не знают моей манеры игры, которая была в «Торино» или «Вероне», потому что мы не играли в Европе. Но это стиль «Аталанты», а вы видели её игру против «Арсенала» или «Ливерпуля». Мы хотим прессинговать высоко», — приводит слова Юрича Football Italia.

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