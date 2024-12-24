Гатти объяснил, почему Роналду лучше Месси

Легендарный аргентинский экс-голкипер Уго Орландо Гатти поделился своим мнением об извечном споре, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду. 80-летний ветеран выбрал португальца и объяснил, почему он лучше.

«Криштиану уникален — это феномен. Уникальным быть лучше, чем как Месси. Он уникален потому, что у него нет задатков как у Месси, но он всё равно играл в лучших командах мира. Для этого нужна смелость. Соперники бежали на него, убивали его. А Где Месси играл? В «Барсе» и в сборной Аргентины. Месси не принимал новые вызовы играть за другие команды, в других странах, хотя возможности у него были», — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на La Nacion.