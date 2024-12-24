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Юрий Сёмин назвал лучшего тренера России и лучшего российского футболиста 2024 года

Юрий Сёмин назвал лучшего тренера России и лучшего российского футболиста 2024 года
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Отечественный специалист Юрий Сёмин, ранее возглавлявший московский «Локомотив», назвал лучшего российского тренера и лучшего российского футболиста по итогам 2024 года.

«Лучший тренер — тот, кто идёт на первом месте. На первом месте «Краснодар». Значит, лучший — Мурад Мусаев. Из российских футболистов лучший — Александр Головин», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В текущем сезоне российский хавбек отметился двумя голами и одной результативной передачей в 19 матчах «Монако» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков после 18 туров.

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