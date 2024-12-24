Ловчев объяснил, при каком условии «Спартак» продаст Угальде

Бывший советский футболист Евгений Ловчев объяснил, при каком условии московский «Спартак» согласится расстаться с нападающим команды Манфредом Угальде. По мнению Ловчева, красно-белые нацелены выиграть чемпионат России, поэтому отпускать Угальде зимой не захотят.

«Спартак» всячески хочет стать чемпионом России после определённого количества времени без золота. Он может уйти только в том случае, если за него предложат очень большие деньги. А если нет, то, я думаю, тренер команды Деян Станкович будет против продажи Угальде. Самое главное то, что в концовке сезона у «Спартака» пошла хорошая игра, а все же хотят, чтобы команда была серьёзным конкурентом для «Зенита», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.