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Гендиректор «Спартака» Малышев оценил первую часть сезона для клуба

Гендиректор «Спартака» Малышев оценил первую часть сезона для клуба
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил первую часть нынешнего сезона для своего клуба.

— Как охарактеризуете первую часть сезона?
— Как достаточно сложную. Смена тренера, достаточно серьёзная ротация состава. Это всё не могло пройти идеально, без запинки, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся по тому плану, который для себя наметили.

— Вы говорили о том, что Деян не заинтересован в месте ниже второго. Какова ваша заинтересованность?
— Ещё раз – я не вижу смысла вообще обсуждать тему о планах на итоговое место. Болельщики «Спартака» всегда ожидают самых высоких результатов. Но в середине сезона что-то обещать нет смысла. Надо планомерно работать, идти от матча к матчу – чтобы не было ни эйфории, ни, наоборот, паники. Мы знаем, в чём мы сильны и где уязвимы, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков после 18 сыгранных матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков после аналогичного количества встреч.

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