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Колосков: у Черчесова ноль шансов остаться в Казахстане, если у главы КФФ свои кандидаты

Колосков: у Черчесова ноль шансов остаться в Казахстане, если у главы КФФ свои кандидаты
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Вопрос с возможной отставкой Черчесова из сборной Казахстана непростой. Если исходить из того, что критерии работы тренера — результат, то это вполне объяснимо, результата нет. Шесть игр — пять поражений. Но, с другой стороны, человек уже освоился, узнал возможности игроков, футболисты познакомились с ним, наладился контакт. Здесь ситуация 50 на 50. Но всё поменялось — его приглашал один президент, сейчас он уже другой. Новый глава федерации мог прийти со своими кандидатурами, как это нередко бывает. Если так, то у Саламыча ноль шансов остаться в Казахстане. Жаль, потому что он тренер опытный, прошедший хорошую тренерскую школу, добился результатов. У него хорошая биография. В пользу него есть один аргумент и два — против: отсутствие результата и новый президент.

Свою биографию Черчесов не испортил временем в Казахстане. У тренера всякое бывает, это, по сути, первый неудачный опыт. Всё остальное положительное: работа в России, в Австрии, в Венгрии. Его квалификация не изменилась, а имидж остаётся высоким», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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