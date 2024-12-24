Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила болельщиков с наступающим Новым годом, опубликовав видеоролик в социальной сети VK.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Фото
Главный тренер сборной России Валерий Карпин предстал в образе Деда Мороза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android