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В «Спартаке» раскрыли, кто станет новым спортивным директором — россиянин или иностранец

В «Спартаке» раскрыли, кто станет новым спортивным директором — россиянин или иностранец
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, кто станет новым спортивным директором клуба. Он заявил, что уже точно будет иностранный специалист — российских функционеров не осталось в шорт-листе красно-белых.

— Вы говорили о том, что на пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин. Сейчас россиянин остался в списке кандидатов?
— На данный момент нет.

— То есть спортивным директором точно будет иностранец.
— Да, — приводит слова Олега Малышева интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее эту должность в «Спартаке» занимал португалец Томаш Амарал, который был уволен в ноябре 2024 года.

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