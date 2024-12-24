«Я зол, мне нужны игроки с характером». Тренер «Комо» Фабрегас — о поражении от «Интера»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Интером». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Всё сводится к мелочам: им пришлось выходить из тупика с помощью стандартов, и я не думаю, что «Интер» ожидал, что «Комо» будет столь хорош без мяча. Однако нам нужно гораздо лучше играть с мячом, и сегодня я получил отличное представление о том, у кого в крови мой стиль футбола, а у кого нет.

Я не помню, чтобы «Интер» что-то делал в первом тайме. Я зол, потому что мы чувствовали, что могли отнять очки у них, но не сделали этого. Мне нужны игроки с характером», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.