«Я зол, мне нужны игроки с характером». Тренер «Комо» Фабрегас — о поражении от «Интера»
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Интером». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Комо
Комо
1:0 Аугусто – 48' 2:0 Тюрам – 90+2'
«Всё сводится к мелочам: им пришлось выходить из тупика с помощью стандартов, и я не думаю, что «Интер» ожидал, что «Комо» будет столь хорош без мяча. Однако нам нужно гораздо лучше играть с мячом, и сегодня я получил отличное представление о том, у кого в крови мой стиль футбола, а у кого нет.
Я не помню, чтобы «Интер» что-то делал в первом тайме. Я зол, потому что мы чувствовали, что могли отнять очки у них, но не сделали этого. Мне нужны игроки с характером», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.
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