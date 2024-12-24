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Буффон: я уважаю Тьяго Мотту и полностью уверен в том, что он строит в «Ювентусе»

Буффон: я уважаю Тьяго Мотту и полностью уверен в том, что он строит в «Ювентусе»
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем тренере туринцев Тьяго Мотте, а также раскритиковал людей, сравнивающих его с экс-наставником клуба Массимилиано Аллегри.

«Я очень уважаю Тьяго Мотту и полностью уверен в том, что он строит. Когда вы вмешиваетесь в процесс настолько глубоко, вам нужно время. Мотта — скрупулёзный тренер, подготовленный и привыкший работать на определённом уровне. Хватит сравнивать его с Аллегри, это совершенно неуместно. Один много выиграл, Тьяго только начинает: те, кто их сравнивает, руководствуются желанием досадить окружению «Ювентуса», — приводит слова Буффона журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

После 17 сыгранных матчей «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, заработав 31 очко.

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