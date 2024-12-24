Ван Дейк ответил, можно ли считать «Ливерпуль» однозначным фаворитом в АПЛ

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, можно ли считать «Ливерпуль» однозначным фаворитом в борьбе за победу в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. По словам ван Дейка, для таких выводов прошло ещё слишком мало времени.

«У нас уже есть подобный опыт, мы дважды были близки к титулу и проигрывали с очень небольшим отставанием. «Тоттенхэм» — серьёзный соперник, мы их обыграли. Теперь нужно подготовиться к игре с «Лестером». Главное — идти от матча к матчу. Не думаем о том, что будет в мае. Мы хотим выиграть титул, но знаем, как сложно это сделать», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, 22 декабря состоялся матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. По итогам матча «Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.