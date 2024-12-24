Кудряшов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Известный российский экс-футболист Фёдор Кудряшов высказался о чемпионских амбициях «Краснодара». Он считает, что «быкам» не хватает стабильности для победы в РПЛ, но при этом команда отлично выглядит и показывает хороший футбол.

«Немного поговорим об РПЛ. Наткнулся на мнение, что нынешнее лидерство «Краснодара» — это ещё не показатель победы в чемпионате. И, знаете, я склонен с этим согласиться.

«Краснодар» — действительно отличная команда, играют здорово, но смогут ли они поддерживать такой темп на протяжении всего сезона? Первый круг завершился, и мы видим, что стабильности, необходимой для завоевания золота, пока не хватает.

Важно, как команда проведёт подготовку зимой и насколько стабильнее будет играть весной. Прошлогодний опыт есть, но чемпионат длинный, и ситуация может кардинально измениться», — написал Кудряшов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей.