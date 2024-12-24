Сеск Фабрегас высказался о футболистах «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о возможном усилении в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее испанец раскритиковал игроков своей команды после поражения от «Интера» (0:2) и заявил, что получил представление о том, у кого в крови его стиль футбола, а у кого нет.

«Я предпочитаю не говорить о трансферном рынке, я верю в своих игроков, которые привели нас сюда. Это 25 солдат, которые усердно тренируются всю неделю, они приезжают сюда и показывают отличную игру, поэтому я не хочу обсуждать их замену.

Это правда, мы заслуживаем больше очков, чем имеем, но у нас их нет. Я не люблю жалеть себя, нам просто нужно продолжать работать на тренировках и совершенствоваться», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.