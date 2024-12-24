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Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре по версии болельщиков

Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в ноябре-декабре по версии болельщиков
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Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского «Динамо» по итогам ноября и декабря по версии болельщиков бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале клуба.

Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» Тюкавин оформил дубль и сделал результативную передачу. До этой игры 22-летний нападающий последний раз забивал в чемпионате России во встрече 12-го тура с «Рубином» (0:4).

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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