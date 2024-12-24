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Жирков: «Спартак» всегда уходит на перерыв с настроем на медали, а потом всё рассыпается

Жирков: «Спартак» всегда уходит на перерыв с настроем на медали, а потом всё рассыпается
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Бывший полузащитник сборной России, лондонского «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков поделился мыслями о перспективах «Спартака» в борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Уважаю «Спартак», но он всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом всё рассыпается. Может, в этот раз что-то поменяется, но пока эта тенденция повторяется из года в год. В прошлом сезоне «Спартак» тоже играл здорово перед перерывом, но в начале следующего года всё изменилось. Посмотрим, тем интереснее будет начало второго круга», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Напомним, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков после 18 сыгранных матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков после аналогичного количества встреч.

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