«Ювентус» интересуется защитником «Челси» Дисаси

Туринский «Ювентус» интересуется французским центральным защитником «Челси» Акселем Дисаси, сообщает Calciomercato.web.

По информации источника, руководство итальянского клуба запросило информацию у лондонцев о футболисте. Также сообщается, что главный тренер «синих» Энцо Мареска против ухода Дисаси, так как ещё один защитник «Челси», Уэсли Фофана, травмирован.

Напомним, Аксель Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2023 года. По информации Traansfermarkt, «синие» заплатили за футболиста € 45 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость защитника оценивается в € 30 млн.