Танасиевич считает, что летом «Спартак» может продать своего лидера за € 25–30 млн

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о будущем форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Он считает, что зимой 22-летний костариканец вряд ли покинет московский клуб, так как крупные трансферы обычно откладывают на лето. А вот по окончании сезона «Спартак» может попробовать продать Угальде за € 25–30 млн.

— Почти уверен, что зимой Угальде не уйдёт. Потому что не принято тратить большое количество денег. 12–15–20 миллионов могут заплатить, но больших переходов я не ждал бы. Понятно, что если к лету он забьёт ещё 10 голов, то стоит ожидать его ухода в конце сезона.

— За 25–30 миллионов?

— А почему нет? Это реально. Нужно уважать свой чемпионат. Поэтому Угальде может уйти за такие деньги. Мы видим трансферы более слабых игроков за более серьёзные суммы, — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Отметим, что Угальде является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ по итогам 18 туров. На его счету 15 забитых мячей в составе «Спартака».