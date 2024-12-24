«Акрон» объявил, с кем сыграет на зимних сборах в Абу-Даби

Пресс-служба «Акрона» назвала имена соперников тольяттинской команды на первом этапе зимнего сбора в Абу-Даби. Так, подопечные Тедеева сыграют с московской «Родиной» и армянским «Урарту».

Встреча с «Родиной» состоится 21 января, с «Урарту» «Акрон» сыграет 29 января. Напомним, тольяттинцы проведут сборы в Объединённых Арабских Эмиратах. Первый этап будет проходить с 15 по 30 января в Абу-Даби. Затем «Акрон» переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля.

Напомним, по итогам 18 игр «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Перед паузой команда обыграла на выезде «Зенит» со счётом 2:1. Следующий матч «Акрон» проведёт на выезде 2 марта с «Пари НН».