Талиска перейдёт в «Фенербахче» из «Аль-Насра» на правах аренды — Скира

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Андерсон Талиска перейдёт в турецкий «Фенербахче» на правах аренды до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Отмечается, что саудовский клуб будет выплачивать часть зарплаты футболиста.

Бразилец играет за «Аль-Наср» с 2021 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Талиска сыграл в 23 матчах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Ранее футболист также выступал за турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».