Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талиска перейдёт в «Фенербахче» из «Аль-Насра» на правах аренды — Скира

Талиска перейдёт в «Фенербахче» из «Аль-Насра» на правах аренды — Скира
Комментарии

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Андерсон Талиска перейдёт в турецкий «Фенербахче» на правах аренды до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Отмечается, что саудовский клуб будет выплачивать часть зарплаты футболиста.

Бразилец играет за «Аль-Наср» с 2021 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Талиска сыграл в 23 матчах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Ранее футболист также выступал за турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

Материалы по теме
Моуринью с «Фенербахче» не выиграл ни одного матча у команд из топ-6 чемпионата Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android