Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» оценили вероятность ухода нападающего Манфреда Угальде

В «Спартаке» оценили вероятность ухода нападающего Манфреда Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какова вероятность ухода нападающего команды Манфреда Угальде. Ранее появилась информация, что некоторые английские клубы заинтересованы в Угальде.

— В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?
— Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.

— Как оцените вероятность ухода Угальде?
— Я надеюсь, что она минимальна, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Ловчев объяснил, при каком условии «Спартак» продаст Угальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android