В «Спартаке» оценили вероятность ухода нападающего Манфреда Угальде

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какова вероятность ухода нападающего команды Манфреда Угальде. Ранее появилась информация, что некоторые английские клубы заинтересованы в Угальде.

— В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?

— Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.

— Как оцените вероятность ухода Угальде?

— Я надеюсь, что она минимальна, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.