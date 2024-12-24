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Борис Игнатьев: Черчесов выбрал неверное время, чтобы возглавить сборную Казахстана

Борис Игнатьев: Черчесов выбрал неверное время, чтобы возглавить сборную Казахстана
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Российский специалист Борис Игнатьев отреагировал на слухи о возможной отставке российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Мне бы не хотелось, чтобы Стас уходил из сборной Казахстана. Он крепкий тренер с хорошим представлением о тренировочном процессе. Он ошибся только в одном — выбрал неверное время, чтобы возглавить эту сборную. Ему нужно было пойти в Казахстан только тогда, когда он знал возможности этой команды. Но ему пришлось формировать мнение о футболистах, игре и руководстве по ходу матчей. Это неправильно. Если на него рассчитывают, ему надо дать ещё времени. Тогда мы бы увидели истинные возможности Стаса.

Мне жалко, если он покинет сборную Казахстана, однако Стас не будет потерян. Он определит своё местоположение в футболе, ведь востребован и может работать в хороших российских командах. Не будем посыпать голову пеплом, а будем рассчитывать, что он достойно представит наш футбол», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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