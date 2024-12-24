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Легендарный аргентинец объяснил, чем Месси хуже Марадоны

Легендарный аргентинец объяснил, чем Месси хуже Марадоны
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Легендарный аргентинский экс-голкипер Уго Орландо Гатти сравнил двух выдающихся соотечественников — экс-футболиста Диего Марадону и действующего форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Гатти объяснил, чем восьмикратный обладатель «Золотого мяча» уступает своему предшественнику.

«Марадону даже если били, он падал, но снова поднимался. А если дотронуться до Месси, то он останется на газоне», — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на La Nacion.

Ранее Гатти также рассказал, почему считает Лионеля Месси хуже, чем Криштиану Роналду. По его мнению, аргентинец побоялся принимать серьёзные вызовы, в отличие от португальца.

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