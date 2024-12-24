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Казахстанская федерация футбола отреагировала на информацию о возможном уходе Черчесова

Казахстанская федерация футбола отреагировала на информацию о возможном уходе Черчесова
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Информация об уходе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.

«Информация об отставке главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, опубликованная в некоторых средствах массовой информации, не соответствует действительности. В настоящее время Станислав Черчесов продолжает работать по контракту с Казахстанской федерацией футбола», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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