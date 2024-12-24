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Николич: учитывая трансферы «Спартака» и «Зенита», нынешняя таблица РПЛ справедлива

Николич: учитывая трансферы «Спартака» и «Зенита», нынешняя таблица РПЛ справедлива
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич высказался о нынешней турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. Напомним, армейский клуб ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар». На второй строчке идёт петербургский «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак».

«Мне не нравится место, которое занимает сейчас наша команда. В целом, учитывая, сколько денег тратят на трансферы те же „Зенит“, „Краснодар“, „Спартак“ и „Динамо“, нынешнюю таблицу можно назвать справедливой. Но это промежуточный результат, не окончательный. У ЦСКА есть возможность исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать. Расстояние до лидеров не так велико, две-три победы, и расклад в таблице поменяется», — приводит слова Марко Николича Bobsoccer.

В последних шести сезонах чемпионом России становился «Зенит».

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