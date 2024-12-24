Тренер академии «Зенита» выделил самых талантливых воспитанников клуба

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Коноплёв обозначил самых талантливых воспитанников клуба. Он выделил трёх игроков — Данилу Козлова, Александра Дёгтева и Богдана Москвичёва. Все они сейчас выступают за другие клубы.

– Через вас прошло очень много молодых футболистов. Назовите топ-3 самых талантливых ребят.

– Не так много ребят было – порядка 80 человек. Данила Козлов, Саша Дёгтев и Богдан Москвичёв. Пока так. Это не первый-второй-третий, а просто три человека, – приводит слова Константина Коноплёва интернет-портал Metaratings.

Отметим, что специалист работает в академии «Зенита» с января 2011 года.