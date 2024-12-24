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Маротта: Серия А более конкурентоспособна по сравнению со многими турнирами Европы

Маротта: Серия А более конкурентоспособна по сравнению со многими турнирами Европы
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Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о плотности в верхней части турнирной таблицы итальянской Серии А.

«Я не ожидал такой ситуации, но в этом и заключается радость этой лиги: Серия А более конкурентоспособна по сравнению со многими другими турнирами в Европе. Однако об этом ещё рано говорить, возможно, позже ситуация наверху таблицы прояснится. Сейчас мы видим множество команд, находящихся всего в нескольких очках», — приводит слова Маротты Football Italia.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка и на один сыгранный матч меньше. В топ-5 входят «Лацио» и «Фиорентина», которые набрали 34 и 31 очко соответственно.

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