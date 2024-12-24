Танасиевич выделил главную проблему «Зенита»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о ситуации «Зенита». Он считает, что главная проблема сине-бело-голубых в этом сезоне — недооценка соперников. При этом Танасиевич не уверен, что «Зениту» нужна капитальная закупка в зимнее трансферное окно.

— «Зенит» на второй строчке с провальным декабрём. Что происходит с чемпионами?

— Недооценивают соперников. Уверен в этом.

— Стоит ли ждать большой закупки зимой, если учесть все задачи?

— Здесь не уверен. Кажется, у них и так сильный состав. Легионеров там достаточно. Может, стоит обратить внимание на свой рынок, — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести предыдущих сезонах подряд. В текущем сезоне команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на втором месте в таблице.