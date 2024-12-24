Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Танасиевич выделил главную проблему «Зенита»

Танасиевич выделил главную проблему «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о ситуации «Зенита». Он считает, что главная проблема сине-бело-голубых в этом сезоне — недооценка соперников. При этом Танасиевич не уверен, что «Зениту» нужна капитальная закупка в зимнее трансферное окно.

— «Зенит» на второй строчке с провальным декабрём. Что происходит с чемпионами?
— Недооценивают соперников. Уверен в этом.

— Стоит ли ждать большой закупки зимой, если учесть все задачи?
— Здесь не уверен. Кажется, у них и так сильный состав. Легионеров там достаточно. Может, стоит обратить внимание на свой рынок, — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести предыдущих сезонах подряд. В текущем сезоне команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на втором месте в таблице.

Материалы по теме
Танасиевич считает, что летом «Спартак» может продать своего лидера за € 25–30 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android