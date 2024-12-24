Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги

Лотар Маттеус высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус высказался о борьбе мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера» за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Для меня «Бавария» по-прежнему является фаворитом чемпионата. Не только из-за преимущества в четыре очка, но и из-за их доминирующего поведения. В топ-играх против Леверкузена и Франкфурта они сыграли великолепно.

Игра «Баварии» в первых 15 матчах была гораздо стабильнее, чем у «Байера». «Бавария» доминировала во всех матчах под руководством Компани, за исключением поражения в Майнце.

Леверкузен воспользовался ошибкой «Баварии» в Майнце, восстановил стабильность за последние несколько недель и теперь снова находится на расстоянии удара. В 2025 году ситуация может снова стать очень напряжённой, особенно учитывая домашнюю игру против рекордсменов», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

По итогам 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Байер» на четыре очка.

Материалы по теме
«Бавария» требует от Киммиха решения по своему будущему в начале января — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android