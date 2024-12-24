Радимов: «Барса» доминировала в матче с «Атлетико» и должна была забивать раньше

Бывший футболист «Зенита», «Реала Сарагоса» и сборной России Владислав Радимов высказался по итогам матча 18-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (1:2).

«Понятно, что Ямаля не хватает. Но «Барса» доминировала практически весь матч и должна, наверное, была раньше забивать второй мяч — на этом бы всё закончилось. Я перед игрой общался с друзьями, с которыми играл в Испании. Все трое сказали, что «Атлетико» не проиграет точно, двое из них сказали, что они победят», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоялся 21 декабря. Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1. Мадридский «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками после 19 игр занимает второе место.