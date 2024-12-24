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Колыванов: отставка Черчесова выглядит логичной — у сборной Казахстана нет результата

Колыванов: отставка Черчесова выглядит логичной — у сборной Казахстана нет результата
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Когда нет результата, отставка выглядит логично для любого тренера. Станислав Саламович к этому был готов. Болезненно пройти цикл и набрать всего одно очко. Но жизнь на этом не заканчивается. Пожелаем успехов Станиславу Саламовичу.

Его возможная отставка всеми воспринимается нормально. Такая жизнь у нас, у специалистов. Посмотрите, сколько тренеров, которых убирают, а они потом опять при работе. Не думаю, что после сборной Казахстана у него возникнут какие-то проблемы. Однозначно будет какое-то предложение», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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