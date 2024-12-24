Президент «Интера» Маротта: не думаю, что в январе мы будем совершать приобретения

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Я не думаю, что в январе мы будем совершать новые приобретения, поскольку у нас конкурентоспособный состав, который соответствует нашим целям. Поскольку мы — «Интер» и обладаем определённым уровнем качества, я думаю, что мы ничего не будем делать, потому что этот состав даёт гарантии на будущее», — приводит слова Маротты Football Italia.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Наполи», который набрал 38 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка и на один сыгранный матч меньше.