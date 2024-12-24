Руслан Нигматуллин: Черчесов будет востребован, но не в Казахстане

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новости о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Любая оценка тренерской профессии проста и банальна — результат. Результаты сборной Казахстана вообще не соответствует предыдущему опыту работы Черчесова. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что Станиславу Саламовичу хочется побыстрее забыть опыт работы в Казахстане. Думаю, после этого Черчесов будет востребован, но не в Казахстане. Это 100 процентов не конец карьеры», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.