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Руслан Нигматуллин: Черчесов будет востребован, но не в Казахстане

Руслан Нигматуллин: Черчесов будет востребован, но не в Казахстане
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новости о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Любая оценка тренерской профессии проста и банальна — результат. Результаты сборной Казахстана вообще не соответствует предыдущему опыту работы Черчесова. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что Станиславу Саламовичу хочется побыстрее забыть опыт работы в Казахстане. Думаю, после этого Черчесов будет востребован, но не в Казахстане. Это 100 процентов не конец карьеры», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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