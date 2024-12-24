Борис Игнатьев: «Локомотиву» нужен мощный форвард

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением, какие позиции нужно усилить московскому «Локомотиву» в зимнее трансферное окно.

«Локомотиву» в зимнее трансферное окно нужно подписать настоящего нападающего, не всё благополучно в обороне. Отсюда такое нестабильное выступление в концовке РПЛ перед паузой. «Локомотиву» нужен мощный форвард, который может поставить жирную точку в штрафной площади. Учитывая, что в команде много талантливой молодёжи, рассчитываю, что они сформируются как личности и мужики и будут проявлять себя уже по-другому», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.