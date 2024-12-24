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Ван Дейк: новости по новому контракту с «Ливерпулем»? Их нет

Ван Дейк: новости по новому контракту с «Ливерпулем»? Их нет
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, есть ли у него новости по новому контракту с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.

«Новостей нет, но и установленных сроков тоже. Посмотрим, что принесёт нам будущее», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. По состоянию на сегодняшний день Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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