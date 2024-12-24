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Sofascore опубликовал символическую сборную чемпионата Испании по итогам 2024 года

Sofascore опубликовал символическую сборную чемпионата Испании по итогам 2024 года
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Интернет-портал Sofascore опубликовал символическую сборную испанской Ла Лиги по итогам 2024 года. Высшую оценку получил английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (7,75).

Фото: Sofascore

Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:

вратарь: Серхио Эррера («Осасуна», оценка — 7,16);

защитники: Мигель Гутьеррес («Жирона» — 7,15), Дейли Блинд («Жирона» — 7,15), Серхио Рамос («Севилья»/свободный агент — 7,34), Лукас Васкес («Реал» — 7,19);

полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» — 7,45), Винисиус Жуниор («Реал» — 7,50), Рафинья («Барселона» — 7,73), Джуд Беллингем («Реал» — 7,75), Ламин Ямаль («Барселона» — 7,65);

нападающий: Антуан Гризманн («Атлетико» — 7,44).

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