Sofascore опубликовал символическую сборную чемпионата Испании по итогам 2024 года

Интернет-портал Sofascore опубликовал символическую сборную испанской Ла Лиги по итогам 2024 года. Высшую оценку получил английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (7,75).
Фото: Sofascore
Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:
вратарь: Серхио Эррера («Осасуна», оценка — 7,16);
защитники: Мигель Гутьеррес («Жирона» — 7,15), Дейли Блинд («Жирона» — 7,15), Серхио Рамос («Севилья»/свободный агент — 7,34), Лукас Васкес («Реал» — 7,19);
полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» — 7,45), Винисиус Жуниор («Реал» — 7,50), Рафинья («Барселона» — 7,73), Джуд Беллингем («Реал» — 7,75), Ламин Ямаль («Барселона» — 7,65);
нападающий: Антуан Гризманн («Атлетико» — 7,44).