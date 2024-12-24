Маротта: слова владельца «Милана» демонстрируют неуважение к престижу и имиджу «Интера»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта ответил на высказывание владельца «Милана» Джерри Кардинале о том, что «россонери» хотят одержать «умную победу» в Серии А, грамотно вкладывая деньги, в отличие от «нерадзурри», чей владелец обанкротился после победы в чемпионате.

«Я не хотел комментировать, но теперь чувствую, что должен ответить. Это неуместные утверждения, демонстрирующие неуважение к престижу и имиджу клуба. Думаю, Кардинале немного запутался.

Это правда, что в предыдущие годы у нашего основного акционера были некоторые финансовые трудности, но их сопровождал и Oaktree, который сегодня владеет клубом и устанавливает правила на будущее.

Способ управления «Интером» — совершенно другой. Мы придерживаемся принципов финансового фэйр-плей, национальных лицензий, которые также очень жёсткие по экономическим критериям, и прошли путь от убытков в € 246 млн до прошлогодних всего лишь в € 46 млн, в сезоне, когда мы также выиграли скудетто и Суперкубок Италии.

Учитывая, что сейчас Рождество, позвольте нам также отметить, что мы являемся единственным клубом в Милане, имеющим две звезды на футболках», — приводит слова Маротты Football Italia.