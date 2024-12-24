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Тарханов: в России после неудач на тренере ставят крест, но Черчесов найдёт себе команду

Тарханов: в России после неудач на тренере ставят крест, но Черчесов найдёт себе команду
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Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о ситуации, сложившейся вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Нет чёткой информации от Федерации футбола Казахстана по Черчесову. Только они могут его уволить. Пока это слухи, но надо понимать, куда пришёл Черчесов. В сборной Казахстана нет суперфутболистов, чтобы соревноваться и навязывать свою игру. Я смотрел практически все их матчи. Они оборонялись и старались, но не было атакующего футбола, допускали ошибки в обороне. Мне кажется, что Черчесову нужно дать ещё время в сборной Казахстана.

При Адиеве сборная Казахстана играла хорошо. Я смотрел матч со сборной Финляндии, где Казахстан выглядел здорово. У каждого тренера свой подход. Может, Черчесов требует совсем другое, а у футболистов это не получается. Плохо, когда у твоей команды такие результаты. Но думаю, что Станислав Саламович в любом случае после сборной Казахстана найдёт себе команду. Он знает языки, его знают в Европе. Это у нас, в России, сразу после неудач ставят крест, а в других странах по-другому относятся к тренерству», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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