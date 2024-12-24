Кафанов: перед началом второй части сезона Сафонов и Доннарумма будут в равных условиях

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился мыслями о текущих выступлениях голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен», а также высказался о конкуренции россиянина с Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах парижан.

«Это серьёзный европейский уровень. Многие предрекали ему судьбу Андрея Лунёва в «Байере». Сейчас — совершенно другая ситуация. Уже никто не сомневается в том, что Матвей закрепился в команде и является достойным конкурентом итальянца. Он закончил этот год на очень хорошей ноте, помог команде в кубковом матче, выиграл серию пенальти. Перед началом второй части сезона они будут в равных условиях.

Доннарумма недоволен таким положением и думает о смене команды? Это всё на уровне слухов. Мы говорили с Матвеем на эту тему. То, что он заставил итальянца задуматься о таком, это правда. Многие сомневались, что Матвей может составить конкуренцию Доннарумме, но надо понимать, что Матвей никогда не был вторым номером в своей карьере, что по характеру и духу это первый вратарь, и сейчас он идёт к этой цели», — приводит слова Кафанова Sport24.

В воскресенье, 22 декабря, Матвей Сафонов отразил два удара в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» и вывел свою команду в 1/16 финала турнира, где «ПСЖ» предстоит сыграть с «Эспали Сен-Марсель».

Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.