«Хотелось бы чемпионства». Гендиректор «Спартака» Малышев — о новогоднем желании

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что загадает в новогоднюю ночь. Руководитель столичного клуба заявил, что ему очень хочется чемпионства красно-белых.

— Что загадаете под Новый год в плане футбола?

— Очень хочется чемпионства, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».