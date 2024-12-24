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Бонгонда рассказал, как отнесётся к уходу Угальде из «Спартака»

Бонгонда рассказал, как отнесётся к уходу Угальде из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, как отнесётся к уходу нападающего Манфреда Угальде из московского клуба. Конголезец признался, что будет рад продолжать играть с 22-летним костариканцем. Но если же Угальде примет решение уйти, то Бонгонда его поддержит.

— Манфред — фантастический игрок, он показывает это на поле. Желаю ему хорошей карьеры.

— Не боитесь, что он покинет команду уже зимой?
— Это не от меня зависит. У «Спартака» есть план, клуб сделает всё лучшее для команды. Я желаю Манфреду играть в лучшей команде, ведь он ещё молод. Мне нравится выступать с хорошими футболистами. Если он останется, я буду рад, но если захочет поиграть где‑то ещё, я его поддержу, — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

Напомним, за первую часть сезона РПЛ Угальде забил 15 голов. Он лидирует в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата России.

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