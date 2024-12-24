Гендиректор «Спартака»: у нас лучшая связка вратарей в России

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о вратарской позиции в составе красно-белых. Накануне появилась информация, что «Спартак» может подписать Илью Помазуна из ПФК ЦСКА. Однако Малышев заявил, что никаких решений ещё принято не было. Функционер считает, что на данный момент у красно-белых сильнейшая связка голкиперов в России.

— Есть ли желание продлить контракт с Селиховым? С января он может вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт на период с лета.

— Считаю, что у нас в основной команде очень хорошие вратари. Убеждён, что это лучшая связка вратарей в России. Что касается продления контракта, то решение будет принято позже, — приводит слова Малышева интернет-портал «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков за 18 туров.