В «Спартаке» ответили на вопрос, причастен ли клуб к коррупции в судейском корпусе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу скандала с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее депутат заявлял, что 10 клубов РПЛ причастны к коррупции в судейском корпусе российского футбола. Малышев отмёл возможное присутствие «Спартака» в десятке этих команд. По словам функционера, участие красно-белых в коррупционных процессах даже сложно представить.

«Знаю, как организована работа в «Спартаке» — количество аудитов, контроля, — и мне сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке. Если подобного рода нарушения случаются, я двумя руками за то, чтобы их найти и искоренить. Потому что, если честно, вызывает недоверие и вопросы качество судейства. У меня нет, в отличие от руководителя судейского корпуса, ощущения, что оно улучшается», — приводит слова Малышева интернет-портал «РБ Спорт».