Ловчев сравнил нападающего «Спартака» Угальде с Эрлингом Холандом

Бывший советский футболист Евгений Ловчев сравнил нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде с форвардом сборной Норвегии и клуба «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Ранее появилась информация, что некоторые английские клубы заинтересованы в Угальде.

«По поводу интереса из Англии — только сравните: есть Угальде и есть норвежский форвард Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити». Это же две большие разницы. Да, у Угальде сейчас получается много забивать, но ведь до этого у него совсем не шла игра. И в сборной Коста-Рики он тоже не делает ничего сверхъестественного. Мне кажется, что интерес к нему подогревают искусственно», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.