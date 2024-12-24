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Гендиректор «Спартака» рассказал, планирует ли клуб сделать крышу на своём стадионе

Гендиректор «Спартака» рассказал, планирует ли клуб сделать крышу на своём стадионе
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, планируется ли возведение крыши на клубном стадионе красно-белых. Он заявил, что сделать крышу без радикальной реконструкции стадиона невозможно. Поэтому красно-белые ограничатся другими мероприятиями по утеплению арены. В частности, предпринимаются попытки укрытия стадиона от ветра и утепления трибун.

«К сожалению, инженерные изыскания показали, что крышу технически сделать — без радикальных технических конструктивных изменений стадиона — не получится. Вес крыши стадиону будет выдержать сложно. Поэтому мы делаем другие мероприятия по утеплению. Помимо того что укрыли стадион от ветра, поставив все ромбы на верхнем ряду, дополнительно будем утеплять все трибуны стадиона», — приводит слова Олега Малышева интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее Малышев также ответил на вопрос о возможной причастности «Спартака» к коррупционному скандалу.

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