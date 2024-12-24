Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поездку Мудрика в Саудовскую Аравию

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу футболиста «синих» Михаила Мудрика, ранее сдавшего положительную допинг-пробу. Украинец ездил в Саудовскую Аравию, где проходил бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Хорошо, что он может немного отключиться от этой ситуации. Я говорил с Мишей, мы стараемся его поддержать. Сейчас просто ждём», — приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце 23-летний Мудрик сдал положительный тест на допинг, после чего Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его от участия в соревнованиях. Сообщалось, что в допинг-пробе нападающего мог быть обнаружен милдронат.

В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.