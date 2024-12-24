«Он не хотел занимать место Месси». Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»

Отец бывшего нападающего «Барселоны» Неймара рассказал о причинах перехода сына в «ПСЖ» в 2017 году.

«Переход в «ПСЖ» был его решением, он захотел сменить обстановку. В то время мы были в очень сложной ситуации в «Барселоне», поскольку не знали, что думает спортивный менеджмент. Казалось, в клубе хотели, чтобы он занял место Месси, а он [Неймар] этого не хотел. Он решил уйти, хотя я хотел, чтобы мой сын остался в «Барселоне». До последних дней мы пытались удержать его. Но он ушёл, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой «Барселоны», — сказал отец Неймара в подкасте Jota Jota Podcast.

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